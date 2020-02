Il report dell’allenamento alla vigilia di Inter-Ludogorets: Esposito recuperato, Handa quasi

L’Inter continua la preparazione in vista della sfida di Europa League in programma domani a San Siro contro il Ludogorets. Come comunicato sul sito ufficiale la squadra nerazzurra, sotto gli ordini di Conte e del suo staff tecnico, ha svolto quest’oggi un allenamento di rifinitura con torello, parte atletica ed esercizi tecnico-tattici.

Non hanno lavorato in gruppo Sensi e Gagliardini, ancora ai box, mentre Conte si può consolare con il recupero a pieno regime di Esposito che ha svolto l’allenamento insieme al resto dei compagni. Samir Handanovic continua a lavorare per farsi trovare pronto in vista del big match scudetto in programma domenica sera a Torino contro la Juventus.

