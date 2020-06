Il retroscena di Alvaro Pereira: “All’Inter una volta un dirigente entrò in spogliatoio e ci disse questo”

Intervistato ai microfoni di tvi24, Alvaro Pereira, tra le altre tematiche, ha raccontato anche un singolare retroscena relativo alla sua esperienza all’Inter, andata dal 2012 al 2014, tutt’altro che memorabile. I ricordi risalgono ad una partita persa per 3-2 contro l’Atalanta.

“Una volta stavamo perdendo 3-0 contro l’Atalanta, poi sono entrato ed abbiamo perso 3-2. Alla fine della partita, un dirigente è entrato nello spogliatoio, ci ha salutato e ci ha detto che non si può sempre vincere. Quello per me è stata una pugnalata alla schiena. Sapevo dove stavo giocando e che dovevamo vincere ogni partita. In quel momento mi sono chiesto se avessi fatto la cosa giusta quando ho lasciato il Porto“, ha raccontato Pereira. “Non è stato il momento migliore per lasciare il Portogallo. Sono arrivato in un’Inter che veniva dalla vittoria del Triplete, si stava ristrutturando ed aveva una mentalità diversa”, è stata la sua chiosa in merito al periodo milanese.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!