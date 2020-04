Il retroscena di Scholes: “Poche offerte nella mia carriera ma nel 2000 l’Inter di Moratti mi ha cercato”

Massimo Moratti, durante la sua carica da presidente, ha sempre cercato di portare a Milano i migliori talenti del panorama calcistico europeo e mondiale. Intervistato dalla BBC Paul Scholes, ex centrocampista e bandiera del Manchester United, ha rivelato di aver avuto una sola offerta durante la sua carriera proprio dall’Inter.

Ecco le sue parole: “Non ho mai saputo di nessuna squadra che abbia fatto offerte per me. Ho ricevuto solo un’unica telefonata da un agente, l’ex procuratore di Bryan Robson, mentre si giocava Euro2000. Mi ha chiesto se fossi stato interessato ad andare all’Inter, ma è stata l’unica chiamata che io abbia mai ricevuto nella mia carriera. Non ne ho più saputo nulla e anche Ferguson non mi ha mai detto niente al riguardo”.

Amore eterno allo United: “Giocavo con la squadra che ho sempre tifato sin da quando ero bambino, sono nato e cresciuto a Manchester, vincevamo trofei di continuo. Se il tecnico mi avesse detto che non aveva più bisogno di me sarei andato via, se un grande club all’estero mi avesse voluto”.

