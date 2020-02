Il retroscena su Lautaro di papà Mario: “Quando è partito, suo fratello maggiore è stato malissimo”

Sta scrivendo la storia dell’Inter segnando gol a raffica e conquistando le attenzioni dei maggiori club europei con i suoi colpi di genio. Lautaro Martinez rappresenta il presente dei nerazzurri ed una risorsa insostituibile per Antonio Conte in un campionato che sta affrontando da protagonista. Il suo addio all’Argentina è arrivato nell’estate del 2018, quando il club di Zhang ha scelto di investire su di lui. L’orgoglio della famiglia del Toro nasce però quattro anni prima, quando il calciatore ha lasciato Bahia Blanca per raggiungere il Racing ad Avellaneda. Prima esperienza lontano da casa per il giocatore, con il fratello maggiore che ha accusato maggiormente la distanza da Lautaro.

“C’è stata tanta emozione ed orgoglio perché sapevamo che quello era il suo sogno – racconta Mario Martinez, padre di Lautaro, a El Intransigente – e fu qualcosa di particolare, perché ci siamo dovuti separare da lui. Suo fratello maggiore è stato quello che ha accusato di più il colpo perché erano molto legati, hanno sempre fatto tutto insieme. A quel tempo soffriva di epilessia, la separazione gli ha causato delle convulsioni ed è stato curato. Ora per fortuna va tutto bene, ma in quel momento era come se una parte di lui fosse stata strappata via”. Un addio doloroso in casa Martinez per Lautaro che però, oggi, rappresenta il grande orgoglio sia del papà che di suo fratello maggiore.

