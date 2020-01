Il retroscena su Young svelato da Pedullà: l’Inter vuole tener fede alla sua promessa

Non una pista abbandonata quella che porta ad Ashley Young per l’Inter ma semplicemente scalata indietro nelle gerarchie del club. A riportarlo è infatti Alfredo Pedullà sul proprio sito che descrive le volontà dei nerazzurri in merito all’esterno del Manchester United. La Beneamata ha infatti intenzione di rispettare la promessa fatta al giocatore nelle scorse settimane, quando sembrava ad un passo dall’arrivo a Milano e con la firma ormai imminente. Nel corso del suo blitz in Inghilterra – racconta il giornalista – Piero Ausilio ha avuto contatti con l’agente del giocatore e restano i margini per accogliere l’esterno dello United.

Riprende dunque piede la pista che porta al capitano del Manchester, soprattutto dopo i dubbi in merito all’affare Spinazzola. L’Inter ha scelto di indagare in maniera più approfondita le condizioni dell’esterno giallorosso e, di fatto, non ha abbandonato l’opzione Young che ha già detto sì ai nerazzurri. Dopo le trattative per Dimarco ed il possibile addio anticipato di Lazaro, la Beneamata avrà infatti il tempo di trattare nel dettaglio l’arrivo del capitano dei Red Devils.

