Il rinvio di Juventus-Inter genera il caos: le danneggiate e le favorite, la Lazio strizza l’occhio

Tutelare un diritto, non acquisire un vantaggio non dovuto. Queste, sarebbero le principali ragioni in casa bianconera al seguito del rinvio di Juventus-Inter. Una scelta che ha fatto, fa, e farà sicuramente discutere, per lo più giustificatamente. Ma era più grave rinviare la partita o giocarla a porte chiuse?

In Lega fanno sapere che la decisione è stata presa esclusivamente per tutelare l’immagine, senza offrire al mondo un prodotto non degno del derby d’Italia. Le conseguenze del rinvio però restano gravi, per l’Inter in particolare, ma anche per i bianconeri per certi versi. Maggio, sarà un mese intenso per i ragazzi di Conte, chiamati in caso a giocare 9 partite tra campionato e Coppe. La Juventus, qualora superasse la semifinale di Coppa Italia, arriverebbe a quota 8.

Da questo punto di vista, come riporta Tuttosport, se proprio c’è un club che potrebbe essere avvantaggiato dalla situazione creatasi sarebbe la Lazio, che non ha coppe e giocherà regolarmente con una gara alla settimana fino alla fine della stagione e finora non è stata neanche scalfita dal caos del Coronavirus.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!