Il Secolo XIX – Inter-Getafe, prime date dalla Uefa: il 2 o il 3 agosto l’andata a San Siro, ritorno in Spagna il 6

L’Uefa studia il piano per ripristinare le coppe europee. Come raccontato infatti da Il Secolo XIX, la Federazione internazionale sarebbe al lavoro per disegnare il nuovo calendario di Champions ed Europa League. L’ultima idea, secondo i vertici del calcio europeo, prevede un recupero delle coppe a partire dai primi giorni di agosto, subito dopo la conclusione dei vari campionati nazionali.

All’interno dei discorsi tracciati dalla Uefa, spunta così una prima data relativa al recupero di Inter-Getafe. Secondo il quotidiano online, i nerazzurri dovrebbero ricevere gli spagnoli il 2 o il 3 agosto a San Siro per l’andata degli ottavi di finale. Per le gare di ritorno – in programma, nonostante l’ipotesi di giocare Inter-Getafe e Siviglia-Roma in gara unica su campo neutro – si parla invece del 6 agosto per entrambe le gare. Confermata la volontà della Uefa di conservare il format tradizionale delle competizioni, rinunciando a Final Eight o Final Four: Champions ed Europa League, soprattutto per l’Inter, studiano le mosse per ripartire.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!