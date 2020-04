Il talent scout di Lautaro: “E’ un animale! Lui perfetto per il Barcellona: Messi sa scegliere”

Fabio Radaelli, talent scout che portato Lautaro Martinez alla corte del Racing Club, è stato intervistato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo per commentare le voci di un possibile approdo del numero 10 nerazzurro al Barcellona in vista della prossima stagione.

Ecco le sue parole: “Lautaro ha molta intelligenza. Per giocare con Messi devi essere intelligente. Perché Messi è così bravo che se non ti muovi bene all’interno dell’area, senza significato, ti espone al rischio. Devi essere molto attento a tutto ciò che fa perché in qualsiasi momento ti dà una palla incredibile. Quindi, devi essere preparato a non andare fuori gioco. Sembra che non farà alcune cose, ma poi le fa”.

Il consiglio al Barcellona: “Lautaro può essere un ottimo 9 per Messi. Le sue caratteristiche si adattano perfettamente al gioco Leo. All’interno dell’area, per esempio, è simile a Suárez nell’opportunismo. Lautaro ha 23 anni e ha già giocato per due grandi squadre, come Racing e Inter. E ora si parla di Barcellona, ​​Madrid e Manchester City. Lautaro è un animale. Messi sa scegliere”.

