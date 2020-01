Il tecnico del Newcastle conferma le voci su Lazaro: “Vediamo cosa accadrà nelle prossime ore”

Ore calde in entrata ma anche in uscita per l’Inter, alla ricerca di rinforzi per l’undici del suo tecnico e con diverse trattative bollenti ancora una volta in ottica Premier League. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Valentino Lazaro, accostato nelle scorse ore al Newcastle. Nella giornata di sabato l’agente del giocatore si è recato in Inghilterra, come documentato dai social, per garantire una nuova maglia all’esterno interista ed oggi la conferma del pressing bianconero arriva direttamente dall’allenatore Bruce.

“Ormai è risaputo che il procuratore del giocatore è stato al St James’s Park lo scorso weekend. Speriamo di compiere passi avanti nella trattativa ma, sfortunatamente, quando i rumors escono fuori in questo modo poi la concorrenza aumenta. Vediamo cosa succederà nelle prossime 24 o 48 ore”. Queste le parole del tecnico del Newcastle Bruce, pronunciate in conferenza stampa e riportate da diversi media inglesi, in merito alla trattativa con l’Inter per Lazaro. Vicino al trasferimento l’esterno nerazzurro: nel destino dell’ex Hertha Berlino si fa largo la Premier League.

