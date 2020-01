Il Verona inserisce Dimarco tra le priorità di gennaio: pronto l’assalto al nerazzurro

C’è il nome di Federico Dimarco in cima alla lista degli obiettivi stilata dal Verona. Come riportato infatti da Alfredo Pedullà, l’Hellas sarebbe pronta all’assalto per strappare il difensore al club interista. Dopo aver perso la volata per Barrow, i gialloblù hanno intenzione di puntellare la propria rosa con un giocatore deciso nel mettersi in mostra dopo diversi mesi in nerazzurro senza riuscire a trovare spazio con continuità.

Quella del Verona sarebbe la soluzione ideale per il classe 1997, rientrato in estate all’Inter dopo il prestito convincente al Parma. Gialloblù decisi sul giocatore che continua a collezionare pretendenti in Serie A: reduce dall’annata con i ducali vissuta in maniera esplosiva, Dimarco annusa l’addio ai nerazzurri a gennaio, in attesa di rimettersi in gioco ancora una volta in Italia.

