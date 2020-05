Il vicepres. FIFA sulla ripresa: “Calendario? Valutiamo l’anno solare. Serie A, decide il Governo”

Una situazione di grandissima emergenza quella che stiamo vivendo in questi mesi ed anche il mondo del calcio è stato inevitabilmente penalizzato. Le discussioni sull’eventuale ripresa o sullo stop definitivo sono ancora all’ordine del giorno ed al momento non è ancora arrivata una decisione definitiva.

Su questo momento particolare ha parlato il vicepresidente FIFA Victor Montagliani, illustrando anche possibili cambiamenti: “Stiamo seguendo il dibattito che c’è in Italia sulla ripresa della Serie A. Siamo coscienti che queste sono decisioni che devono essere prese a livello domestico: per la prima volta nella vita del calcio moderno forse non è il calcio che decide, ma sono i governi o i responsabili della sanità a decidere di giocare. Noi seguiamo e aiutiamo dove possibile. A livello decisionale ci sono tre livelli: quello domestico sui campionati, di confederazione sulle coppe, e internazionale sulle competizioni delle Nazionali. La situazione è complicata perché in questo le decisioni si prendono di giorno in giorno, di settimana in settimana”.

Sul calendario nell’anno solare: “Avevamo già cominciato a ragionare su come impostare un nuovo calendario dal 2024, ora con questa crisi servono risposte immediate. C’è la possibilità di pensare a come riformare il calcio, non solo in Europa ma in tutto il mondo, di migliorare le cose a livello di date. È una discussione da fare, specialmente con confederazioni e federazioni. Ne abbiamo l’opportunità perché il Mondiale in Qatar del 2022 si giocherà a novembre/dicembre e allora può essere un’idea. Qui nelle Americhe già si gioca seguendo il calendario dell’anno solare, forse è una soluzione che ci potrebbe stare anche in Europa ed in Africa, è una possibilità da discutere a livello nazionale e continentale. Non è un’idea da scartare, può essere una soluzione proprio in vista dei prossimi due anni e di questo Mondiale invernale”.

“Ammonizione per chi sputa? Il potere decisionale sulla modifica delle regole del gioco è dell’Ifab di cui faccio parte: quella del cartellino giallo per chi sputa in campo visto il momento è una raccomandazione che stiamo valutando, una decisione da prendere a breve, a me pare – conclude – un suggerimento positivo”.



