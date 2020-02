Il West Ham segue da vicino Filip Stankovic: interesse dalla Premier per il baby portiere

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, una squadra di Premier League sarebbe già pronta a strappare Filip Stankovic dalla società interista. Il giovane portiere classe 2002, convocato in prima squadra da Conte dopo l’infortunio di Handanovic e la squalifica di Berni, è finito infatti tra gli oggetti del desiderio del West Ham, già al lavoro per l’assalto al baby portiere.

Protagonista con la Primavera di Armando Madonna sia in campionato sia in Youth League, il classe 2002 rappresenta soprattutto il futuro dei nerazzurri, con la speranza di ripercorrere le strade di papà Dejan. Una promessa interista che ha già attirato su di sé l’interesse degli Hammers ma, secondo quanto riportato dal portale online, il club di Viale della Liberazione non sarebbe intenzionato a lasciarlo partire. Futuro all’Inter dunque per Filip Stankovic, con il West Ham soltanto sullo sfondo ma lontano dalla possibilità di acquistarlo.

