In 60.000 per Inter-Napoli, Cucchi incredulo: “Gara combattuta. Ma i tifosi nerazzurri? A Milano c’è voglia di…”

L’Inter è caduta ieri sera contro il Napoli uscendo sconfitta da San Siro per 1-0 e rimandando il discorso qualificazione alla gara di ritorno al San Paolo. Una gara combattuta, risolta da una prodezza di Fabian Ruiz, che ha visto attorno a sé una cornice di pubblica fantastica. Anche ieri lo stadio si è colorato di nerazzurro con quasi 60.000 spettatori ad incitare la squadra di Conte.

A sottolinearlo ci ha pensato anche il giornalista Riccardo Cucchi attraverso due tweet sul suo profilo: “Primo tempo bloccato. Il Napoli chiude bene, l’Inter fatica. Ma i 60.000 allo stadio con la diretta tv in chiaro? Questa voglia di vedere il calcio dal vivo che c’è a Milano è davvero straordinaria… Un Napoli quadrato che sbaglia pochissimo e difende con grinta. Anche il vantaggio. L’Inter ci ha provato per tutto il secondo tempo ma senza trovare il gol. Partita robusta sul piano fisico da parte di entrambe le squadre. Non bellissima ma molto combattuta”.

