In Brasile sono sicuri: Gabigol sarà del Flamengo! Per l’addio all’Inter manca solo la firma

In Brasile sono sicuri: Gabigol sarà un nuovo giocatore del Flamengo. Secondo quanto riportato dall’edizione brasiliana di ESPN, il calciatore nerazzurro sarà un nuovo attaccante dei rossoneri già nelle prossime ore. Manca solo la firma sul contratto del classe 1996, autore di un 2019 da favola con il club rubronegro.

Blitz decisivo quello messo a segno dal vicepresidente dei brasiliani Braz che si è assicurato così il ritorno del giocatore, già in prestito fino allo scorso 31 dicembre ma rientrato solo formalmente in nerazzurro. Affare fatto su una base di 16 milioni di euro, secondo il portale brasiliano, insieme al 20% sulla futura rivendita del giocatore. Fine della telenovela per l’Inter: Gabigol sarà un nuovo giocatore del Flamengo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!