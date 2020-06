In Serie B c’è chi sogna in grande: l’ex Inter Zarate può tornare in Italia

Dopo aver ottenuto ufficialmente la promozione in Serie B, c’è un club in particolare che sta già programmando colpi da 90 per la prossima stagione. Stiamo parlando della Reggina, società sta mettendo a segno in queste ultime ore il colpo a parametro zero dalla Francia Jérémy Ménez e che potrebbe presto precipitarsi in un’altra operazione nostalgica, ma di grandissima risonanza mediatica per via del passato italiano del calciatore.

Trascinata in Serie B delle reti e dal carisma di German Denis, potrebbe essere ancora una volta un argentino a prendersi carico della formazione la prossima stagione e far sognare i tifosi calabresi nella scalata verso la Serie A. Secondo quanto riferito da tuttomercato.web, la società amaranto avrebbe recapitato un’offerta importante nei confronti di Mauro Zarate. L’attaccante milita attualmente nel Boca Juniors e il suo ritorno potrebbe chiaramente fare la differenza nella serie cadetta.

