In Spagna esaltano il gioiello della Primavera dell’Inter: “Satriano il nuovo Suarez, il diamante dei nerazzurri”

Il settore giovanile dei nerazzurri sforna da sempre grandi talenti che hanno scritto e continueranno a scrivere la storia del nostro calcio. Merito dei tecnici interisti ma anche degli scout, sempre pronti a scovare la qualità dei protagonisti in ogni angolo del mondo, come nel caso di Martin Satriano. Il classe 2001, acquistato dall’Inter nel recente mercato di gennaio, è costato alla Beneamata 1 milione e 200mila euro. Il club di Viale della Liberazione, come riferito da AS, ha scelto di acquistarlo anticipando di sei mesi la scadenza del suo contratto: a giugno il baby uruguaiano si sarebbe liberato a zero, ma i nerazzurri hanno scelto di bruciare le tappe.

Un colpo da novanta secondo il portale spagnolo che descrive Satriano come “il nuovo Luis Suarez che illumina l’Inter”. Un paragone decisamente importante per il baby attaccante, acquistato dai nerazzurri e già protagonista di 2 assist nei 50′ di campo contro la Primavera di Juventus e Napoli. Altro prodotto della cantera del Nacional de Montevideo: un “diamante” secondo AS che il club interista ha scelto di acquistare per assicurarsi il centravanti del futuro.

