CdS – Incertezza sul format dei playoff: si decide tutto entro il 20 giugno

La certezza, come riportato dal Corriere dello Sport, è solo una: nel caso in cui si dovesse arrivare ad una decisione unanime sul format da adottare per playoff e playout, il tutto dovrà essere comunicato entro la ripartenza del campionato, fissata per il 20 giugno. Il problema, però, sorge alla radice: l’incertezza regna sovrana sulla questione del format.

L’unica idea valida tra i vertici del calcio italiano, al momento, è quella di catalogare le squadre in tre fasce differenti: una per le prime, una intermedia ed una per la salvezza. Per la composizione delle tre fasce, però, nulla è ancora sicuro: lo Scudetto se lo potranno giocare in 4, in 6 o in 8?

Inoltre, si va verso una decisione che blocchi le iniquità sportive: ad una determinata squadra sarà concesso di giocarsi i playoff/playout solo nel caso in cui se lo sarà meritato sul campo. A tal proposito, si fa largo l’ipotesi di un limite di punti di distanza oltre il quale non sarà più valido giocarsi una carta per lo Scudetto o per la permanenza nel massimo campionato. Il caos in Serie A continua: l’ultimo tassello del puzzle si chiama “format playoff”.

