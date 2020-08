Incidente Bonaiuti, migliorano le condizioni dopo il grande spavento

Sono state ore piuttosto turbolente e piene di apprensione in casa Inter, in seguito allo spavento rimediato per via dell’incidente cui è stato vittima ieri mattina Adriano Bonaiuti. Il preparatore dei portieri del club nerazzurro, uomo di fiducia di Samir Handanovic, si ritrova attualmente all’ospedale Torrette di Ancona, dopo essere stato immediatamente trasportato in elisoccorso in seguito all’incidente di ieri mattina.

Stando alle ultime riportate da gianlucadimarzio.com, le condizioni di Bonaiuti sarebbero per fortuna in miglioramento. Una buona notizia per tutto il mondo del calcio che continua a fare il tifo per l’ex portiere e membro dello staff nerazzurro, dopo la paura delle scorse ore per via della condizioni ritenute piuttosto serie. L’augurio è che possa rimettersi al più presto per lasciarsi alle spalle il bruttissimo incidente.

