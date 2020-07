Incredibile Sneijder, torna ad allenarsi. In campo con il club dilettantistico ma nel mirino c’è l’Eredivisie

Wesley Sneijder è pronto a indossare di nuovo gli scarpini appesi al chiodo qualche tempo fa. Le voci su un suo possibile ritorno in campo si fanno sempre più insistenti.

Come riportato dall’emittente olandese RTV Utrecht, l’ex fantasista dell’Inter si allenerà nei prossimi mesi con la formazione amatoriale del DHSC per rimettersi in forma. Con l’allenatore Gert Kruys si è messo a punto un programma individuale per ogni giocatore mentre Sneijder continua a trattare con la dirigenza dell’FC Utrecht.

Ecco le parole dell’ex numero 10 dell’Inter a RTV Utrecht: “Mi rimetterò in forma, prenderò parte alla preparazione dell’DHSC. Se tra dieci settimane penserò che la ripresa sarà divertente, allora tutto potrebbe avere un aspetto completamente diverso”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<