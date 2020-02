Infantes (Ludugorets): “Mai visto nulla del genere, la situazione a Milano ha sconvolto i nostri piani”

Ai microfoni di Mundo Deportivo ha espresso tutto il suo sconcerto Ivan Diaz Infantes, preparatore atletico del Ludugorets, squadra ospite a Milano per la partita di ritorno di Europa League in programma giovedì sera contro l’Inter. Stando alle sue dichiarazioni la situazione a Milano, zona in pieno allarme per l’epidemia di Coronavirus, sarebbe molto seria.

Il membro dello staff del club bulgaro avrebbe infatti riferito queste parole: “A me non è mai successo una cosa simile. Questi fatti hanno sconvolto i nostri piani perché saremmo rimasti lì per due notti: saremmo dovuti arrivare il giorno prima e partire il giorno dopo, invece lasceremo Milano subito dopo la partita. Durante il nostro soggiorno ci hanno chiesto di rimanere nelle camere il più a lungo possibile, di uscire per mangiare e poco altro e di cercare di non interagire con il personale dell’hotel”.

