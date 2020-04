Infantino frena: “Nessuna partita di calcio vale una vita umana. Da irresponsabili riprendere senza sicurezza”

In un momento così complicato la salute delle persone viene al primo posto per il presidente della FIFA Gianni Infantino. Il mondo del calcio infatti al momento si sta interrogando sulla possibile ripartenza e sono nate molte discussioni.

Come riporta Calcio&Finanza, Infantino ha voluto ribadire ancora una volta il suo concetto, questa volta direttamente ai presidenti delle federazioni: “La nostra prima priorità, il nostro principio, quello che useremo per le nostre competizioni e incoraggiamo tutti a seguire è che la salute viene prima di tutto. Non posso sottolinearlo abbastanza. Nessuna partita, nessuna competizione, nessun campionato è così importante da rischiare una singola vita umana. Tutti nel mondo dovrebbero avere questo molto chiaro nella loro mente. Sarebbe più che irresponsabile costringere le competizioni a riprendere se le cose non fossero sicure al 100%. Se dobbiamo aspettare lo faremo”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!