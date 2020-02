Inter, Gianni Infantino in visita alla sede: contatto informale con la dirigenza nerazzurra

Gianni Infantino è a Milano – ufficialmente per affari personali – anche se la cosa, da affare personale, si è trasformata in notizia: lo è diventata, almeno, da quando il presidente della FIFA si è fatto vedere dalle parti di viale della Liberazione – notoriamente dove ha sede, da qualche mese, l’Inter – e dopo che GianlucaDiMarzio.com ha pubblicato delle foto ritraenti, appunto, Infantino impegnato in una visita informale al club nerazzurro.

La versione ufficiale parla, comunque, di una visita informale – ergo non istituzionale – del numero uno del calcio mondiale dettata anche dalla passione di Infantino per i colori nerazzurri, di cui si è sempre detto simpatizzante: e non è difficile immaginare che – in epoca di assoluta attenzione alla par condicio – il presidente della FIFA abbia voluto controbilanciare i saluti portati, in queste ore, anche a Zvonimir Boban, chief football officer (direttore sportivo, cioè) del Milan e suo ex dirigente FIFA. Scomodando tutti per non scomodare nessuno.

