Infantino: “Si giochi a calcio solo quando sarà sicuro al 100%. Meglio aspettare che correre rischi”

Continua a tenere banco la questione relativa alla ripartenza dei campionati di calcio in Italia e in Europa. A tal proposito è tornato ad esprimersi il presidente della FIFA Gianni Infantino che, ai microfoni di Bein Sport, ha ribadito che si tornerà in campo solamente quando sarà sicuro giocare a calcio al 100%.

“Non si può mettere in pericolo la vita umana per una partita, una competizione o un campionato. Tutti dovrebbero tenerlo a mente. Sarebbe irresponsabile riavviare le competizioni se la situazione non è sicura al 100%. Se bisognerà aspettare ancora un po’, dobbiamo farlo. È meglio aspettare un po’ di più che correre rischi”, le parole del presidente.

