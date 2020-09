GdS – Infortunio de Vrij, oggi attesi nuovi accertamenti. Lunedì sarà presente al raduno di Appiano

Dopo lo spavento in seguito al comunicato diffuso in mattinata da parte della Nazionale Olandese, in cui veniva annunciato l’infortunio di Stefan de Vrij con immediato abbandono del ritiro della selezione, nel pomeriggio l’Inter ha potuto tirare un respiro di sollievo quando è stato accertato che si è trattato di una lieve distorsione alla caviglia destra. Il difensore nerazzurro rientrerà nella mattinata di oggi ad Appiano Gentile, per essere valutato direttamente dal dottor Volpi e dallo staff medico interista.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, de Vrij atterrerà a Milano in tarda mattinata e verrà sottoposto nel pomeriggio ai nuovi accertamenti medici del caso. Una volta confermata l’entità dell’infortunio, il centrale olandese potrà iniziare da subito il lavoro terapeutico per essere presente in vista del raduno di Appiano Gentile, comandato per l’inizio della nuova stagione da Antonio Conte per lunedì 7 settembre.

