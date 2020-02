Infortunio Handanovic: il comunicato UFFICIALE dell’Inter

E’ stata una perdita sicuramente importante anche se la partita di Daniele Padelli – al suo esordio in Serie A in nerazzurra – è stata più che positiva: l’assenza del capitano Samir Handanovic si è sentita anche non tra i pali. Il portiere nerazzurro si è infatti infortunato in allenamento e le sue condizioni tengono in apprensione tutti i tifosi.

Oggi l’Inter con un comunicato ufficiale ha fatto chiarezza sul suo infortunio:

“Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.



