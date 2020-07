GdS – Infortunio Moses, rientro nel breve periodo: già presente con il Verona?

Victor Moses si è dimostrato sicuramente uno dei volti più positivi in casa Inter dalla ripartenza del campionato, come dimostrano l’assist contro Parma (vincente, per il gol di Bastoni) ed il rigore guadagnato contro il Brescia (per il 2-0 di Alexis Sanchez). Ora, però, Conte non potrà averlo a disposizione per la sfida al Bologna di Siniša Mihajlović.

Il nigeriano, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, aveva avuto qualche problema muscolare già nella sfida contro il Brescia, con gli esami strumentali che hanno riportato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. In ogni caso, non si tratta di uno stop prolungato: Moses dovrebbe rientrare al massimo contro il Torino, se non nella sfida al Verona, in programma per il prossimo turno infrasettimanale.

