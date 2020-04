TS – L’iniziativa lanciata da Zhang: i giovani del vivaio a lezione dai campioni dell’Inter

Tutti a scuola dai campioni nerazzurri! E’ questa l’iniziativa suggerita dal responsabile del settore giovanile Roberto Samaden e abbracciata immediatamente dal presidente Steven Zhang. Quotidianamente tutti i ragazzi del vivaio nerazzurro vengono infatti impegnati in una lezione di 30-40 minuti con i protagonisti della prima squadra dell’Inter e non solo. Come riportato da Tuttosport nell’edizione di questa mattina, da Antonio Conte, passando per Handanovic e Barella, già diversi calciatori hanno tenuto la loro prima ‘lezione’ in collegamento con i giovani interisti.

Domande poste da Samaden o direttamente dai giovani ragazzi del vivaio, i quali solitamente chiedono informazioni sul percorso di ciascun calciatore. Come nel caso di Biraghi, che ha parlato delle difficoltà incontrate nei primi anni del settore giovanile, fino all’esperienza di Sebastiano Esposito, esempio più recente di ‘colui che ce l’ha fatta’. A queste lezioni Conte è già apparso due volte, mentre altri relatori sono stati pure grandi ex campioni come Zanetti, Cambiasso, Samuel, Materazzi, Julio Cesar, Toldo, Chivu e Orlandoni.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!