Inter, 20 milioni in cassa se parte Godin: pronto un nuovo colpo in difesa

Numeri importanti che raccontano le possibilità di addio di Diego Godin. Come riportato infatti da Fabrizio Romano su Calciomercato.com, l’Inter sarebbe pronta ad ascoltare eventuali offerte in arrivo per il difensore uruguaiano. Situazione particolare quella del centrale che non è riuscito ad adattarsi al disegno difensivo tracciato da Antonio Conte e che ora studia le possibilità di addio, a caccia di una nuova esperienza lontano da Milano.

In caso di partenza dell’ex Atletico Madrid l’Inter andrebbe ad incassare cifre importanti risparmiando in particolare sull’ingaggio. 5 milioni all’anno più ricchi bonus fino al 2022: questi i dettagli relativi al contratto del giocatore, legato alla Beneamata per altre due stagioni. Con l’addio del difensore, il club nerazzurro andrebbe a salvaguardare una cifra vicina ai 20 milioni di euro lordi, considerando anche il minimo incasso in arrivo dall’acquisto del suo cartellino.

Una volta risolto l’affare Godin, l’Inter sarà pronta ad assicurarsi un nuovo colpo per il proprio reparto arretrato. Per il futuro i nerazzurri continuano a tenere sotto controllo il profilo di Kumbulla ma, in caso di addio del difensore uruguaiano, secondo Fabrizio Romano la Beneamata lavorerà ad un nome importante per il presente dell’Inter targato Antonio Conte. Tutto da scrivere il futuro dell’uruguaiano, sempre più vicino ad un addio in estate.

