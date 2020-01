Inter, 20 milioni sul piatto per Eriksen: l’offerta nerazzurra per anticipare la concorrenza

Dall’Inghilterra sono sicuri: Christian Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. Secondo The Sun, i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire ben 20 milioni al Tottenham, cifra che pareggia la richiesta degli Spurs e che anticipa il matrimonio tra il club interista ed il danese. A rivelarlo è lo stesso tabloid inglese che analizza tutti i dettagli di un’operazione condotta dalla società nerazzurra per assicurarsi il giocatore e strapparlo così alla concorrenza, disposta a vere e proprie follie in estate acquistandolo a parametro zero.

20 milioni subito nonostante il giocatore sia in scadenza di contratto: questa la mossa dell’Inter secondo The Sun, con gli Spurs che pensano però anche ad una strategia. Il piano di Daniel Levy, numero uno del club, è quello di ascoltare l’offerta nerazzurra sperando in un rialzo da parte delle concorrenti. Al momento però Marotta ed Ausilio, secondo il portale inglese, sono in pole position per Eriksen.

