Inter 2020/2021, confermata la seconda maglia da Footy Headlines: la data di presentazione

Dopo le indiscrezioni che erano circolate nei giorni scorsi, anche sulle pagine di Tuttosport che aveva anticipato le tre divise dell’Inter della prossima stagione, il noto sito footyheadlines.com ha confermato quanto era già emerso per quel che riguarda la seconda maglia. Se per la prima lo schema a zig zag è quello più gettonato, mentre la terza è una scelta nostalgica che rimanda ai colori della finale vinta in Coppa Uefa nel 1998, le divisa Away è un inedito.

Come si può vedere dalla foto in basso, prevale ovviamente lo sfondo bianco della maglia, con delle strisce nerazzurre molto sottili che compongono quasi una scacchiera. Lo sponsor Pirelli viene interamente colorato di blu, mentre il colletto appena accennato condivide anche il nero. La presentazione ufficiale della maglia in questione, è prevista per il mese di luglio 2020, quando gli Europei saranno già terminati.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!