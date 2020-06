Inter Academy si espande: nuovo progetto in Turchia. Il comunicato

L’attenzione al settore giovanile ed ai ragazzi da parte dell’Inter è sempre stata impeccabile, ed il progetto Inter Academy è uno dei tanti esempi che balzano agli occhi. La società nerazzurra sta espandendo il proprio brand in tutto il mondo anche grazie a queste iniziative che ora è arrivata anche in Turchia. Ecco il comunicato:

“Continua l’espansione di Inter Academy nel mondo: prende il via oggi Inter Academy Turkey in collaborazione con il partner 3H Spor Okullari, società appartenente al gruppo turco Altun Logistics.

Il progetto di Inter Academy in Turchia costituisce un importante passo nell’ambito dello sviluppo della formazione di giovani calciatori e allenatori locali. Grazie a Inter Academy, i bambini e ragazzi turchi hanno infatti la possibilità di crescere e allenarsi seguendo gli elevati standard tecnici ed etici dell’Inter pur rimanendo nel proprio Paese, ambiente naturale in cui poter sviluppare sé stessi non solo da un punto di vista calcistico ma anche umano”.

Ecco le parole del CEO Alessandro Antonello: “La nascita di questa nuova partnership rappresenta un passo importante nel processo di espansione del progetto Inter Academy nel mondo. L’Inter è da sempre molto attenta alla formazione dei giovani calciatori, sia dal punto di vista tecnico che umano, e siamo contenti che grazie al supporto di 3H Spor Okullari anche i bambini turchi avranno la possibilità di allenarsi con gli standard tecnici dell’Inter senza lasciare la propria terra di origine”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!