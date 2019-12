Inter, accordo trovato per il rinnovo di Bastoni: prolunga fino al 2024, ecco quanto guadagnerà

Alessandro Bastoni è prossimo a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Il centrale nerazzurro, classe 1999, ha convinto tutti e dopo una prima parte di stagione disputata su altissimi livelli ha spinto la società a decidere per il rinnovo del suo contratto. Il prolungamento, secondo quanto scrive Tuttosport, sarà fino al 2024 e lo stipendio passerà ad essere di 1,2 milioni di euro a stagione più bonus.

Un bel premio per un difensore giovane, affidabile e futuribile anche per la nazionale italiana: in vista degli anni a venire l’Inter non vuole privarsi di quella che potrebbe diventare una vera e propria colonna della sua retroguardia.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!