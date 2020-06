CdS – Inter, addio a sorpresa: Conte perde il suo preparatore. Svelato il motivo

Cambiare un allenatore per una squadra è un processo che comprende un meccanismo più complesso di quanto si possa pensare. Non si tratta infatti di puntare solamente su una guida tecnica con idee tattiche diverse e nuovi stimoli, ma si va generalmente incontro ad una rivoluzione totale anche all’interno dello staff tecnico con l’intera trasformazione della preparazione atletica della squadra. Per ogni allenatore che cambia, c’è un intero staff di fedelissimi pronto a seguirlo.

Antonio Conte, ad esempio, al suo arrivo alla Pinetina portò con sé il vice Christian Stellini, con alcuni preparatori: dal più rinomato Antonio Pintus a Paolo Vanoli, Costantino Coratti e Julio Tous, confermando difatti solamente Bonaiuti come preparatore dei portieri. Tra questi, però, come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, il tecnico leccese dovrà fare a meno di Tous, che da circa due settimane non lavora più ad Appiano Gentile per via di incomprensioni avute proprio con Antonio Conte. L’ex collaboratore nerazzurro potrebbe presto entrare nello staff di Luis Enrique nella Nazionale Spagnola.

