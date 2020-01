Inter ai dettagli per Politano e Young: il gesto di Marotta conferma le indiscrezioni

Due trattative diverse accomunate da uno stesso gesto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta avrebbe rivelato dettagli importanti in merito agli affari caldi dei nerazzurri. Da una parte la trattativa per Matteo Politano, richiesto nelle ultime ore soprattutto dal club interista. Dall’altra invece l’affare relativo ad Ashley Young del Manchester United, pronto a vestire i colori della Beneamata già nel corso dell’attuale finestra di mercato.

Dal palco della presentazione dell’album Calciatori Panini, l’ad Marotta avrebbe infatti mimato il gesto del ‘quasi’ con la mano per sintetizzare i due affari hot delle ultime ore, sbilanciandosi maggiormente per l’ex Sassuolo. Questione di dettagli dunque sia per Politano che per Young: secondo l’amministratore delegato dell’Inter, le trattative sarebbero in dirittura d’arrivo.

