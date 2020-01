Inter al lavoro per chiudere l’affare Eriksen in settimana. E spunta un retroscena su Marotta

Leggera fase di stallo nella trattativa condotta dall’Inter per Christian Eriksen. Nessun passo in avanti degno di nota in arrivo dalla giornata di oggi, con Marotta ed Ausilio in attesa della fumata bianca per il centrocampista danese. Resta da colmare la distanza a livello economico tra i due club, con il Tottenham ancora bloccato sulla richiesta di 20 milioni di euro per il trasferimento del calciatore.

Ad alimentare i rumors in merito alla trattativa ci ha pensato anche Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, che ha raccontato un retroscena relativo alle parole di Beppe Marotta. L’ad nerazzurro, presente oggi al Premio Gianni Brera, a microfoni spenti ha confidato ai giornalisti la speranza di riuscire a chiudere l’affare entro la fine della settimana corrente, lasciandosi scappare una frase emblematica: “Speriamo di non dover andare a Londra”. Christian Eriksen è sempre più vicino ai nerazzurri, ma i dirigenti della Beneamata sperano di concludere l’affare già nei prossimi giorni per non rischiare di prolungare ulteriormente la trattativa.



