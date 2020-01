Inter al lavoro per il futuro: nel mirino Satriano, classe 2001 del Nacional

Occhi rivolti al futuro da parte dell’Inter. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Transfermarkt e rilanciato anche da Sky Sport nelle ultime ore, sarebbero sulle tracce dell’attaccante Martin Satriano, uruguaiano e in forza al Nacional. Club interista al lavoro per vincere la corsa per il giocatore, con il Cagliari pronto a dare filo da torcere ai nerazzurri per aggiudicarsi il talentino made in Uruguay.

Già a segno nei grandi classici del suo Paese, Satriano ha dimostrato di poter giocare anche al fianco di un altro numero nove, con Transfermarkt che lo ricorda in coppia con l’ex Catania Gonzalo Bergessio. Bravo anche nel gioco aereo, più impulsivo invece sulle seconde palle: tra punti di forza e deficit, l’Inter ha scelto di mettere nel mirino il giovane attaccante classe 2001. Cagliari ma anche Juventus sul giocatore, inseguito già dai top club europei.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!