Inter al lavoro per l’assalto ad Eriksen secondo Biasin: “Possibile arrivo già a gennaio”

L’Inter ha scelto di fare sul serio per Christian Eriksen. Mentre il danese continua a collezionare minuti con la maglia del Tottenham nonostante le voci di mercato, i nerazzurri scrutano le possibilità di assalto per il centrocampista degli Spurs. Va interpretato ovviamente anche in quest’ottica il viaggio di Piero Ausilio, partito questo pomeriggio in direzione Londra.

Resta da discutere la differenza economica con il Tottenham, come riportato anche da Fabrizio Biasin. Il noto giornalista, da sempre vicino alle vicende della Beneamata, racconta così le ultime sulla trattativa su Twitter: “L’Inter valuta il cartellino di Eriksen 15 milioni. L’offerta al Tottenham non è ancora stata formulata. Confermata la disponibilità del giocatore al trasferimento già a gennaio”. Nerazzurri al lavoro per l’assalto al danese del Tottenham: ore caldissime in casa Spurs per il destino del calciatore.

