Inter, ancora niente allenamenti collettivi. Squadra in 2 gruppi e lavoro all’aperto

Stando alle ultime notizie secondo cui il campionato potrebbe realmente riprendere il prossimo 13 giugno, i club dovranno chiaramente accelerare la loro preparazione per arrivare già con un livello di condizione fisica accettabile. Per questo motivo Antonio Conte ha basato sull’alta intensità sin dal primo giorno le sedute dei suoi calciatori ad Appiano Gentile, contando fortunatamente sul lavoro svolto seguendo le indicazioni dello staff nel corso dei mesi trascorsi in quarantena.

Per gli allenamenti collettivi, come scritto dal Corriere dello Sport, si dovrà ancora attendere. Così, la squadra anche nella giornata di ieri ha continuato a lavorare rigorosamente all’aperto e divisa in due gruppi, sotto lo sguardo attendo dell’amministratore delegato Beppe Marotta. In attesa di ulteriori chiarimenti, si prevede che nel fine settimana la squadra dovrà sottoporsi a nuovi controlli medici, dopo i circa 90 tamponi realizzati lo scorso venerdì a squadra, staff tecnico e dirigenti.

