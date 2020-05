Giocatori preoccupati, attesa per l’esito dei tamponi: l’Inter rimanda l’allenamento. Venerdì la ripresa?

Niente allenamenti oggi per l’Inter. Appiano Gentile resterà chiuso a differenza di quanto circolato nei giorni scorsi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stato di preoccupazione dei giocatori in casa nerazzurra resta ancora alto.

La ripresa degli allenamenti ci sarà quando tutti i giocatori avranno completato i test fisici e gli accertamenti sanitari, con tanto di tamponi a certificare l’effettivo stato di salute di ciascuno. Una decisione maturata nella tarda serata di ieri, quando è probabile che una delegazione della squadra abbia manifestato alla società la volontà di non correre rischi.

L’esempio Inter dimostra come far ripartire il campionato non sarà molto semplice finché i giocatori avranno ancora paura anche di allenarsi in totale sicurezza, rispettando le distanze e potendo sfruttare un campo intero per pochissimi elementi.

La società aveva organizzato tutto: “Giocatori suddivisi su quattro campi e nell’arco della giornata, con possibilità di lasciare metà campo libera ad ogni atleta; ingresso nel centro sportivo scaglionato e con obbligo di mascherina; una stanza della foresteria a testa per potersi cambiare e fare la doccia; palestra e spogliatoio chiusi”.

Finché non arriveranno gli esiti dei tamponi nessuno si sente al sicuro o al riparto da possibili contagi. E allora nessuna fretta, per la ripartenza allora bisognerà aspettare ancora 48 ore: salvo ulteriori ripensamenti, la squadra dovrebbe ricominciare a lavorare ad Appiano tra venerdì e sabato.

