Anche Eriksen saluta l’ex ct della Danimarca Hareide: “Grazie per tutto ciò che hai fatto”

Oltre ad una grande carriera nel Tottenham, Christian Eriksen è stato e rimane uno dei pilastri della nazionale danese. 31 gol in 95 presenze per lui, pari a circa una rete ogni tre partite. Numeri che non fanno altro che confermare l’enorme qualità del trequartista danese, che i tifosi dell’Inter si augurano di vedere al massimo dello splendore come in Premier League.

Pochi minuti fa, anche il numero 24 interista ha salutato l’ormai ex commissario tecnico della Danimarca Åge Fridtjof Hareide, che ha deciso di lasciare la panchina: “È stato un piacere conoscerti, dentro e fuori dal campo. Abbiamo vinto tante partite e fatto tantissimi gol, a fronte di poche sconfitte. Grazie per tutto ciò che hai fatto per tutti noi durante la tua esperienza come CT della Nazionale”, ha scritto Eriksen in un post sul suo profilo Instagram.