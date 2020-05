Inter, slitta ancora il rientro ad Appiano? Nuova ipotesi venerdì pomeriggio

Dopo aver annunciato inizialmente l’apertura dei cancelli di Appiano Gentile lo scorso martedì, l’Inter si è comunque presa del tempo prima di dare il via libera definitivo per la ripresa degli allenamenti individuali dei propri calciatori. Lo slittamento, secondo quanto appreso da tuttomercatoweb.com, potrebbe essere annunciato nelle prossime ore direttamente da parte del club nerazzurro per venerdì pomeriggio.

In un momento così delicato vanno infatti prese tutte le precauzioni del caso prima di consentire ai calciatori il quotidiano spostamento ad Appiano Gentile per lo svolgimento dell’attività sportiva. Tra autorizzazione della regione Lombardia, tamponi da effettuare ai calciatori e testi fisici, i tempi si sono comprensibilmente allungati, anche se i calciatori stanno comunque proseguendo gli allenamenti individuali presso le proprie abitazioni, come da consuetudine negli ultimi due mesi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!