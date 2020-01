Inter-Atalanta, Pasalic (Dazn): “Aver già giocato a San Siro può aiutare. L’Inter è forte, ma abbiamo le nostre possibilità”

Nel pre-partita della gara contro l’Inter, Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta ha parlato a Dazn. Ecco le sue parole sul delicato incontro contro la squadra di Antonio Conte, valida per la 19esima giornata di Serie A e in programma alle 20.45, ma anche sul fattore San Siro per aver già giocato in questo stadio: “Abbiamo fatto tre gare qui in Champions League e questo è un fatto che può aiutare, ma giochiamo contro una squadra forte che lotta con la Juventus. Noi abbiamo le nostre possibilità“.

