Inter-Atalanta, Biscardi: “Rigore Lautaro? Secondo me non c’era, vi spiego perché”

Il giornalista Maurizio Biscardi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva commentando il match tra Inter e Atalanta terminato 1-1. Una partita ricca di emozioni, a cui però si sono aggiunte le polemiche per alcune scelte arbitrali, in particolare su un possibile rigore per i bergamaschi a fine primo tempo.

Queste le sue dichiarazioni: “Partita bellissima, giocata a viso aperto da due ottime squadre. Sensi? Ottima prestazione, sta giocando di qualità e quantità. Non so se è in grado di giocare 90 minuti. Si gioca a una velocità alta, sembra una gara di Premier che conta davvero”. Riguardo il buon gioco espresso dalle due squadre, in particolare nel primo tempo: “L’Inter ha avuto qualcosa un più a livello di rapidità di esecuzione, meglio nel controllo di palla l’Atalanta. Forse il pari è il risultato giusto, è la classica gara in cui può succedere di tutto”.

Infine, gli è stato chiesto un commento sul possibile rigore riguardo il contatto tra Lautaro e Toloi. Dalle immagini Lautaro sembra trattenere il difensore dell’Atalanta, un contatto dubbio che ha poi suscitato le varie polemiche, in particolare quelle di Gasperini nel post partita. Questo il commento di Biscardi: “Secondo me non c’era, Toloi era in anticipo e fa un errore che non deriva dalla spinta di Lautaro“.

