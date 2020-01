Inter-Atalanta, Conte (DAZN): “Abbiamo la coperta troppo corta, stiamo dando più del massimo”

Termina 1-1 l’ultimo match del girone d’andata per Inter ed Atalanta, che si contendono la posta in palio grazie ai gol di Lautaro Martinez all’inizio e Gosens nel finale. Determinante anche Samir Handanovic che, a due minuti dalla fine, ipnotizza Muriel parandogli il rigore del possibile sorpasso. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte, ai microfoni di DAZN, ha commentato così il match.

Vidal – “Sapete benissimo che non parlo di giocatori che non fanno parte della nostra rosa. Per quello c’è chi di dovere, è giusto che lo facciano loro”.

Inter a due facce – “Partiamo dal presupposto che abbiamo affrontato questa partita senza ben quattro elementi, che per noi oggi significa tanto. Affrontavamo una squadra che fa dell’intensità e della forza fisica le loro armi migliori. Rispetto all’anno scorso abbiamo 11 punti in più dell’Atalanta, che è una squadra molto molto forte. Oggi abbiamo fatto il possibile per vincere”.

Margini di crescita – “Ne abbiamo tanti, io spero solo di non avere defezioni, perché anche averne un paio in un settore diventa un problema. Oggi, ad esempio, senza Barella e Vecino eravamo tiratissimi. Stiamo cercando di recuperare Sanchez per riportarlo in condizione, stiamo tirando fuori tutto in una situazione non semplice. È inevitabile che se guardi la classifica sei lì e magari per tante situazioni si chiudono gli occhi. L’unica preghiera che posso fare è di avere sempre tutti gli effettivi, però gli infortuni e le squalifiche ci stanno. In quei casi però abbiamo la coperta troppo ridotta. Avere 11 punti più dell’Atalanta dopo aver chiuso dietro l’anno scorso, secondo me, è tanta roba”.

Sensi – “Anche lui ha bisogno di giocare per rientrare in condizione. Sono contento perché ha fatto 70 minuti in una partita molto intensa e sono contento per lui e per la squadra perché ha ritrovato un calciatore importante. Lo stesso farà Barella, che tornerà in condizione. Bisogna lavorare sapendo che non è semplice e la classifica non deve ingannare”.

Gestire il risultato – “Con l’Atalanta è difficile, loro hanno continuato a tenere l’intensità altissima e sono una squadra forte. Negli anni è stata anche migliorata sul mercato, mentre noi abbiamo iniziato il percorso solo sei mesi fa. Abbiamo tanti meriti perché abbiamo 46 punti e 11 punti in più di loro, però dobbiamo anche essere molto realisti e consci che abbiamo un percorso lungo da fare. I ragazzi però vanno elogiati per tutto, ed i tifosi lo stanno capendo”.

