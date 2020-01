Inter-Atalanta, Conte in conferenza: “Abbiamo vissuto situazioni di super emergenza. Sanchez non sta bene, non sono scemo”

Dopo aver parlato ai microfoni di DAZN, a quelli di Inter TV e a quelli di Sky, mister Antonio Conte si è presentato anche in conferenza stampa per commentare l’1-1 maturato tra la sua Inter e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni.

Prestazione – “L’Atalanta pratica un calcio molto fisico per tutti i 90 minuti. Vanno considerati una grande squadra che darà filo da torcere a tutti da qui alla fine. Penso che Gasperini stia facendo un grandissimo lavoro, è al quarto anno ed è inevitabile che dopo tutto questo tempo la squadra sia più rodata. La nostra idea, dopo 6 mesi di lavoro, è quella di aumentare di intensità perché il calcio di oggi va così. Oggi l’abbiamo fatto per gran parte della gara, ma è da inizio anno che abbiamo almeno due assenze in un settore del campo, e quindi andiamo in difficoltà. Oggi abbiamo riproposto Sensi forse nella partita meno adatta, veniva da un infortunio importante ed ha tenuto botta per 70 minuti dopo tre mesi fuori. Lo stesso faranno Sanchez e Barella. Complimenti ai ragazzi, noi vogliamo fare questo tipo di calcio e tenerlo per 90 minuti”.

Girone di ritorno – “Avverto che si è creato un grande feeling con i calciatori e con le persone che lavorano alla Pinetina, fino ai fisioterapisti e i magazzinieri. C’è una buona compattezza e questo non era semplice, sono molto contento. Oggi chi è all’Inter sta sviluppando un senso di appartenenza importante, che sia calciatore o qualsiasi persona che lavora per noi. Questo penso sia la base per creare qualcosa di positivo. Detto questo abbiamo fatto 46 punti in un girone d’andata in cui abbiamo fatto cose veramente importanti. L’anno scorso l’Atalanta è finita davanti a noi, ora abbiamo 11 punti in più. Rispetto al Napoli idem, con la Juventus siamo lì: si sta facendo qualcosa di molto importante. Ora dobbiamo restare molto umili ma non ci deve far chiudere gli occhi, perché sono stati 46 punti sofferti, frutto di grande lavoro e sacrificio. Nessuno ci ha regalato niente, è tutto merito dei ragazzi che hanno affrontato situazioni di super emergenza”.

Secondo tempo – “Nessuno mai si abbassa per scelta. Noi abbiamo avuto un’intensità importante per gran parte della partita, però abbiamo affrontato una squadra forte. Non dobbiamo essere presuntuosi, oggi loro sono una grande squadra. Noi siamo l’Inter e loro l’Atalanta, però loro stanno dimostrando di essere un prodotto molto più finito, poiché noi stiamo iniziando in questi mesi un processo. Abbiamo tenuto botta fino ad un certo punto, visti anche i calciatori che rientravano dagli infortuni e quelli indisponibili”.

Sanchez – “Per schierarli devono stare bene, non sono deficiente. 1+1 fa 2, se poi volete fare che 1+1 fa 5 allora è un altro discorso”.

