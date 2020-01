Inter-Atalanta, Conte (Inter Tv): “Onore e merito ai ragazzi. Obiettivo? Non far finire il campionato a dicembre”

Antonio Conte chiude con un pareggio il suo primo girone d’andata sulla panchina dell’Inter: 46 punti in 19 partite, numeri da record per la squadra nerazzurra tornata a volare con l’ex tecnico di Juventus e Chelsea.

Al termine del match il tecnico dell’Inter si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare il pari rimediato questa sera a San Siro contro l’Atalanta: “Abbiamo avuto risposte positive, dobbiamo riconoscere il valore dell’avversario che è una grande squadra. Ogni anno hanno aggiunto giocatori che rispecchiano l’idea di gioco di Gasperini, oggi l’Atalanta è da considerare una grande squadra e darà fastidio a tutti. Dobbiamo ritenerci soddisfatti, anche perché avevamo quattro giocatori fuori ma abbiamo tenuto botta. Onore e merito ai ragazzi, la strada stracciata è questa. Ripeto sono molto soddisfatto perché ho grande rispetto in loro”.

C’è ancora da lavorare: “Io faccio l’esempio di Gasperini, è al quarto anno e in questi anni ha inserito gente forte. E’ molto importante questo, lavorare tanto tempo insieme. Noi lo facciamo da 5 mesi e mezzo, alcune situazioni sono cambiate e non dimentichiamo che stiamo cercando di ricostruire e di essere credibili quest’anno per cercare di stare lì e combattere e far in modo che il campionato non finisca a dicembre”.

