Inter-Atalanta, Conte (Sky): “Stiamo raschiando il fondo del barile, avrei firmato per 4 punti contro Napoli e Atalanta”

E’ servito un grande intervento di Samir Handanovic per neutralizzare il rigore angolato di Muriel e tenere a galla l’Inter in una serata non semplicissima. Contro l’Atalanta, dopo la rete illusoria di Lautaro Martinez ed il buon primo tempo giocato davanti ai propri tifosi, la squadra di Antonio Conte ha sofferto parecchio specialmente nella ripresa, quando le mosse a partita in corso di Gasperini hanno probabilmente inciso sull’andazzo della gara. Proprio il tecnico interista al termine dell’incontro ha parlato ai microfoni di Sky:

LA PARTITA – “E’ un bilancio positivo, abbiamo affrontato una squadra molto forte contro una squadra consolidata. Gasperini in questi anni ha messo giocatori molto forti, che fanno dell’intensità la loro arma. Complimenti a loro, noi abbiamo cercato di ribattere con tutte le nostre forze. Avere quattro giocatori fuori non è semplice. Oggi abbiamo tenuto botta, abbiamo riproposto Sensi. Avrei firmato per fare 4 punti tra Napoli e Atalanta. Siamo lì, stiamo raschiando il fondo del barile”.

MERCATO – “Sono delle situazioni che bisogna affrontare con chi se ne deve occupare. In questo momento l’unica preghiera che posso fare è di avere tutti a disposizione. Quando vengono a mancare un paio di elementi in un settore diventa molto difficile. Ognuno fa il proprio lavoro e i ragazzi stanno dando tutto, stanno facendo grandi cose. Son discorsi che ho già fatto due mesi fa con il club, è giusto che non ne parli pubblicamente. Poi io posso dare la mia idea e il club ne ha un’altra, il mio compito è di far dare il massimo ai calciatori, non posso costringere nessuno. Avete la giusta intelligenza per capire se e dove abbiamo più bisogno”.

LA STAGIONE – “Bene così, abbiamo tenuto botta contro una squadra che lavora insieme da quattro anni. Gian Piero ha sempre messo dentro calciatori con determinate caratteristiche. L’Atalanta ha giocatori con una struttura specifica, tanti calciatori di gamba. A parte Gomez, che è un calciatore forte, difficile da prendere quando parte. Siamo all’inizio di un percorso, sappiamo benissimo che va valorizzato quello che c’è. In più questa estate abbiamo cambiato qualcosa a livello di mercato, abbiamo ceduto Icardi, Perisic e Nainggolan. Non posso non essere contento di quello che stiamo facendo, non vorrei che il primo posto ci facesse adagiare, perché ci manca qualcosa”.

APPROCCIO VINCENTE – “Sicuramente c’è un buonissimo approccio da parte della squadra, poi dobbiamo cercare di continuare a crescere di intensità. L’Atalanta può essere un punto di riferimento da questo punto di vista, noi vogliamo crescere e stiam cercando di fare questo tipo di calcio. C’è bisogno di tempo, di pazienza, di apportare modifiche. Ma questi ragazzi sono encomiabili e sono contento al 200% di essere il loro allenatore”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!