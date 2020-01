Inter-Atalanta, Gasperini (DAZN): “Secondo tempo dominato. Rigore non dato su Toloi è eclatante”

È un Gian Piero Gasperini soddisfatto quello che, nonostante il rigore fallito da Muriel nel finale, commenta un buon pareggio ottenuto dalla sua Atalanta in casa dell’Inter. Ecco le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn.

Conte – “Ci siamo abbracciati perché è stata una bella partita. Tra di noi c’è stima nonostante siamo entrambi piuttosto carichi quando siamo in panchina”.

Prestazione – “Nel secondo tempo abbiamo dominato, però anche nel primo tempo non abbiamo fatto male nonostante siamo andati in svantaggio. La difesa è stata straordinaria, ci ha permesso di giocare così, sono stati bravissimi nell’accorciare e impedire che giocassero negli spazi. Poi sono cresciuti anche Ilicic e Gomez nella ripresa, e quindi ne ha trovato giovamento tutta la squadra”.

Zapata – “Nel secondo tempo poi è entrato anche Muriel, quindi il centravanti l’abbiamo avuto tutta partita. Per noi Zapata è fondamentale, è stato fuori tre mesi e solo giocando può trovare la condizione migliore. Quella di oggi, per essere la prima partita, va bene così. Se difendiamo così poi diventa possibile giocare così bene in attacco, credo che dietro siano stati veramente bravi, nonostante qualche palla possa scappare ogni tanto”.

Rigori sbagliati – “In questi tre anni e mezzo ne abbiamo sbagliati tantissimi, pensavamo di aver trovato il rigorista con Muriel che invece ha sbagliato (ride, ndr). Però è stato bravo anche Handanovic, che ne ha parati tanti e quindi è andata così, dispiace molto”.

Ilicic e Gomez – “Indubbiamente sono i due giocatori che si sanno muovere meglio tra le linee ed hanno grande tecnica. Sanno sia tirare che fare assist. Per collegarsi al discorso di prima Zapata ha fatto le prime partite impressionanti, meglio ancora dell’anno scorso”.

Rigore Toloi – “Non capisco perché non sia stato dato, mi dispiace. Sono brutte e gravi queste cose, perché le immagini sono chiare e con il VAR questi errori non dovrebbero esserci, è incomprensibile. Queste cose tolgono valore ad uno strumento che sarebbe importante. Questi sono casi eclatanti, lo hanno visto tutti”.

