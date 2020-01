Inter-Atalanta, Handanovic (Inter TV): “Bella l’esultanza di Skriniar e Barella. Vogliamo vincere la Coppa Italia”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, anche capitan Samir Handanovic ha commentato l’1-1 maturato stasera tra Inter ed Atalanta. Il portierone è risultato decisivo ai fini del risultato finale, avendo parato un rigore a Muriel a pochi minuti dalla fine del match. Ecco le sue parole.

Prestazione – “Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nel secondo invece sono venuti fuori loro e ci hanno messo sotto. Non riuscivamo a gestire la palla in maniera giusta, non ci siamo riusciti e ripartivano sempre loro. Abbiamo sofferto ma è il risultato giusto, l’Atalanta è una squadra difficile da affrontare”.

Esultanza Barella e Skriniar – “Bellissima quest’immagine della loro esultanza al rigore parato, anche io esulto come loro quando segnano. Ricambio l’affetto”.

Step di crescita – “Dobbiamo ancora migliorare e crescere, questa partita lo dimostra. Abbiamo fatto tanti progressi in poco tempo ma c’è ancora da crescere soprattutto nel gestire le partite, quando rallentare la partita o altro. Ci sono tante cose da fare. Da domani pensiamo già al Cagliari, è importantissima per noi perché vogliamo vincere la Coppa Italia”.

