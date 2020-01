Inter-Atalanta, Handanovic (Sky): “Muriel? Si dicono tante stro**ate. Ecco chi sono i migliori rigoristi”

Un’Inter meno brillante del solito si inceppa contro un’Atalanta straripante soprattutto nel secondo tempo. Contro la formazione di Gian Piero Gasperini, la squadra di Antonio Conte riesce a tenere botta nel primo tempo, difendendo il vantaggio conquistato con Lautaro Martinez per ben 75′, prima del guizzo da rapace d’area di rigore di Robin Gosens che sorprende Candreva e spiazza con il sinistro anche Samir Handanovic. Quest’ultimo, poi, è riuscito a tenere in piedi i suoi parando il rigore di Muriel nel finale.

Proprio il capitano e protagonista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Era importante e sapevamo che l’Atalanta è una squadra forte, il risultato è giusto. Quando si è in vantaggio bisogna gestire diversamente le partite. E’ successo anche in Europa, è una cosa su cui lavoriamo e in 5-6 mesi abbiamo fatto tanti progressi. Faccio i complimenti all’Atalanta, è una squadra molto forte ed è difficile giocarci contro. Rigori parati? Merito un po’ di tutto, non c’è una ragione specifica. Miglior rigorista incontrato? Ci sono due/tre, uno di questi è Perotti. Quelli che guardano il portiere fino all’ultimo, mi viene in mente Balotelli, Mendieta qualche anno indietro, Jorginho. Muriel? Non paravo un rigore da due anni, non posso svelare tutto. Lui ha detto che mi ha visto partire ed ha calciato là, alla fine si dicono tante stro**ate”.

